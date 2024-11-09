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Haberler TFF 1.Lig Ahlatcı Çorum FK 1-0 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ahlatcı Çorum FK 1-0 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Ev sahibi Çorum rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 21:24
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Ahlatcı Çorum FK 1-0 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ve Çorum FK'nın tek golünü 45+3. dakikada Kadir Seven kaydetti.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Kadir Beyaz

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 57 Ahmethan Köse), Suat Kaya (Dk. 72 Eren Karadağ), Tunahan Ergül (Dk. 84 Mehmet Tayfun Dingil), Kerem Kalafat, Kadir Seven, Geraldo (Dk. 84 Catic), Erkan Kaş (Dk. 71 Atila Turan)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Sequeirra (Dk. 44 Eze), Kappel (Dk. 64 Enes Keskin), Hasan Kılıç (Dk. 87 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ, Samet Asatekin, Welinton, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Lima (Dk. 88 Topalli)

Gol: Dk. 45+3 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Atila Turan (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Hasan Kılıç, Dk. 82 Samet Asatekin, Dk. 90+6 İbrahim Akdağ ve Mesut Özdemir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 76 Kerem Kalafat, Dk. 90+5 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

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