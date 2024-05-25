Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Çorum FK'ye 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu. Çorum'daki ilk karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı. Çorum'da Eren, 105'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Ege ekibinde iki penaltı kurtaran Sousa, finali getirdi.

ÜST ÜSTE 2. KEZ

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'de üst üste ikinci kez play-off finaline çıktı. Geçtiğimiz sezon da play-off finalinde Pendikspor'la karşılaşmış, 2-1 mağlup olarak Süper Lig'e yükselememişti. Yeşil-beyazlılar, 3. sıradan direkt play-off finaline yükselen Sakaryaspor'la Süper Lig savaşı verecek. Sakaryaspor-Bodrum FK karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Diogo Sousa devleşti

Bodrum FK'nın penaltıdan gollerini Üzeyir, Mohammed, Brazao, Celustka ve Tunahan kaydederken, Ahmet, penaltıyı kaçırdı. Çorum ekibinde ise Landre, Ahmet, Ferhat ve Toure penaltıları gole çevirirken, Nalepa ve Erkan'ın penaltı atışlarını Bodrum FK kalecisi Sousa çıkardı.

GÖZTEPE'NİN takım kaptanı İsmail Köybaşı, Süper Lig'de taraftarlarının önünde oynayacakları ilk maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. 34 yaşındaki tecrübeli sol bek, "Göztepe'nin Süper Lig'de muhteşem bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum" diye umut dağıttı.

ÖNCELİĞİM ERZURUM

Transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen Erzurumspor'u 1. Lig'de tutan teknik direktör Hakan Kutlu, geleceği hakkında konuştu. Kutlu, "Arayanlar var; ama önceliğimiz Erzurumspor. Gelecek hafta görüşeceğiz. Duruma göre sonrasında gelen teklifleri değerlendirmek en doğal hakkımız" dedi.

3. LiG'DE FiNAL GÜNÜ

Önceliğim Erzurum TFF 3. Lig'de play-off final maçları bugün ve yarın oynanacak. 52 Orduspor FK ile Çimentaş Elazığspor, bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yarın ise saat 16.00'da Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor, Yeni Eskişehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. TFF YouTube kanalından yayınlanacak finallerde kazanan takımlar 2. Lig'e adını yazdıracak.