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Süper Lig'e yükselen Eyüpspor şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Trendyol 1. Lig'de lider olarak Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:21
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Süper Lig'e yükselen Eyüpspor şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Eyüpspor, 1'inci Lig'in 34'üncü ve son haftasında Erzurumspor FK'yı 4-0 mağlup etti. Daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasına da kavuştu.

1'inci Lig'in 34'üncü ve son haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Davut Dakul Çelik düdük çaldı. Davut Dakul Çelik'in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ile Abdülhamit Söyler üstlendi. Karşılaşmayı konuk ekip Eyüpspor, 4-0 kazandı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 8'inci dakikada penaltıdan Adrien Regattin, 30'uncu dakikada Svit Seslar, 36'ncı dakikada penaltıdan Rogerio Thuram ve 78'inci dakikada Prince Ampem kaydetti. Bu sonucun ardından Süper Lig'e yükselen Eyüpspor sezonu 75 puanla ilk sırada tamamlarken, Erzurumspor FK ise 44 puanda kaldı. 1'inci Lig'de şampiyon olarak kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor, düzenlenen törenle de şampiyonluk kupasını aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Eyüpspor'a şampiyonluk kupasını TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan takdim etti. Yalçın Orhan, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diledi.

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