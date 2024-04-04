Müthiş dönüş

Trendyol 1. Lig'de dün gecenin sonucu en çok merak edilen maçı Kocaelispor ile Göztepe'nin karşılaşmasıydı. İki büyük camianın mücadelesinde müthiş ve ilginç bir geri dönüşe imza atıldı. Kocaelispor, 2-0 geriye düştüğü maçı uzatmalarla birlikte son 20 dakikada bulduğu üç penaltı golüyle kazandı. Körfez ekibi puanını 48'e yükseltirken, Göztepe 56 puanda kaldı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 44'te Mamah'ın attığı golle 1-0 göztepe lehine sonuçlandı. Konuk ekip, 71. dakikada ise Kubilay'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Taraftarının desteğiyle mücadele eden Kocaelispor 83, 90 ve 90+9. dakikalarda Daniel Candeias'ın attığı penaltı golleriyle 3-2 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Kocaelispor 2-0'dan geri döndü.

Göztepe'nin 68'de Messaoudi ile bulduğu bir gol VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Sarper Barış Saka tarafından iptal edildi.

Kocaelispor, müthiş taraftarının önünde elde ettiği 3-2'lik galibiyetle puanını 48'e yükseltti. 6 maçlık aradan sonra galibiyete ulaşan yeşil-siyahlı futbolcular, tribünl erdeki taraftarıyla birlikte galibiyeti büyük coşkuyla kutladı.