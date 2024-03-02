Haberler TFF 1.Lig Şanlı umutlu

Şanlı umutlu

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı, iddialarını sürdürmek için evlerinde Manisa'yı yenerek Eyüp mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şanlı umutlu

1. Lig'de Süper Lig hedefiyle yola çıkan Sakaryaspor, bugün Manisa FK'yi ağırlayacak. Tatangalar'da teknik direktör Tuncay Şanlı, ligde kalan maçların zor geçeceğini söyledi. Şanlı, "Son maçta lider ve önemli bir takımla oynadık. 10 kişi kalmamıza rağmen maça reaksiyon veren oyuncu grubu vardı, o bizi mutlu etti" dedi.

OYUN DİSİPLİNİ

Tuncay Şanlı, bugün sahalarında Manisa karşısında Eyüp mağlubiyetini telafi etmek istediklerini belirterek, "Bizim ne yapmak istediğimiz önemli, biz ne oynamak istiyoruz. O bilinçle sahada olacağız. Tribünde belirli bölümler kapalı olsa da taraftarımız sahada olacaktır diye düşünüyorum. Aynı coşku, düşünce ve oyun anlayışıyla sahada olacağız" diye umut dağıttı.

DİĞER
Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman?
BB Erzurumspor - Kocaelispor maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 10:50
Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var 10:49
Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? 10:43
Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." 10:40
Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? 10:40
Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 10:36
Daha Eski
Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? 10:34
Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 10:30
Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? 10:27
Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar 10:25
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam 10:22
Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! 10:08