Şanlı umutlu

1. Lig'de Süper Lig hedefiyle yola çıkan Sakaryaspor, bugün Manisa FK'yi ağırlayacak. Tatangalar'da teknik direktör Tuncay Şanlı, ligde kalan maçların zor geçeceğini söyledi. Şanlı, "Son maçta lider ve önemli bir takımla oynadık. 10 kişi kalmamıza rağmen maça reaksiyon veren oyuncu grubu vardı, o bizi mutlu etti" dedi.

OYUN DİSİPLİNİ

Tuncay Şanlı, bugün sahalarında Manisa karşısında Eyüp mağlubiyetini telafi etmek istediklerini belirterek, "Bizim ne yapmak istediğimiz önemli, biz ne oynamak istiyoruz. O bilinçle sahada olacağız. Tribünde belirli bölümler kapalı olsa da taraftarımız sahada olacaktır diye düşünüyorum. Aynı coşku, düşünce ve oyun anlayışıyla sahada olacağız" diye umut dağıttı.