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Bodrum FK 1-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 16:09
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Bodrum FK 1-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 64'üncü dakikasında Kenan, yeşil-beyazlıları öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında sahneye çıkan Ahmethan, takımına beraberliği getirdi. Son saniye golüyle galibiyeti kaçıran Bodrum FK 25 puana yükselirken, düşme potasındaki Tuzlaspor puanını 13'e çıkardı.

40'ıncı dakikada Bodrum FK atağında Mohemmed'in şutunda Tuzlaspor savunmasına çarpan top az farkla kornere gitti.

64'üncü dakikada Bodrum FK öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kenan ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

90+5'inci dakikada Tuzlaspor beraberliği yakaladı. Bodrum FK ceza alanına Yahaya'nın gönderdiği topa kafa vuran Ahmethan fileleri sarstı: 1-1.

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