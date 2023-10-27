Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor 0-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şanlıurfaspor 0-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasının açılış maçında Şanlıurfaspor ile Giresunspor golsüz berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:49
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Şanlıurfaspor 0-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

5. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Barış Ekincier'in vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada kaleci Tokotaev hatalı pasında topla buluşan Kuwas pasını Çekdar Orhan'a attı. Bu oyuncu bomboş durumda topu auta gönderdi.

23. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Erol Can Akdağ'ın yerden düzgün vuruşu kalecide kaldı.

67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ertuğrul Şenlikoğlu'nun vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

72. dakikada Mboula'nın defansın arkasına attığı topu alan Toure'nin, kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Erkan gole izin vermedi.

83. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada Toure'nin kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

85. dakikada kaleci Erkan'ın hava topunda Mehmet Yiğit'e müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Feridun Daldaş, penaltıyı iptal etti.

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