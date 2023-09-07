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Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel'in getirildiğini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 21:41
Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Gürsel, düzenlenen törenle sözleşmeyi imzaladı.

Oyuncularla bir araya gelen Mustafa Gürsel, "Bugün futbolcularımızla en iyisini ortaya koymak için buradayız. İyi bir çalışma ortamı yaratacak ve ekip çalışmasıyla başarıya yürüyeceğiz. Hepimiz verimimizi artıracağız. Çıtamızı yukarı çıkardıkça hep birlikte başardığımıza şahit olacağız. Güzel bir sezon geçirmemiz dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulübün sportif direktörlük görevine de İbrahim Dağaşan getirildi.

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