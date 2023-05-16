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Göztepe 3-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Çaykur Rizespor 3-3 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 19:32 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 20:57
Göztepe 3-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadelede 3-1 öne geçen ev sahibi, skoru koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Göztepe'nin gollerini Emir Ortakaya ve İsmail Köybaşı (2) kaydetti. Rizespor'un golleri ise John Mary, Alberk Koç ve Koray Altınay'dan (p) geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte Kenneth Obinna Mamah, çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Göztepe 59 puana yükseldi. Çaykur Rizespor ise 67 puanda ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Göztepe deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Altınordu'yu ağırlayacak.

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