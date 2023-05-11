Timsah’ta 3 imza

Bursaspor, kadrosundaki 3 oyuncuyla sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Özer Hurmacı'nın raporu doğrultusunda A takımda yer alan genç ve yetenekli futbolcuları Kerem Kök, Eren Tunalı ve Emre Tepegöz'ün sözleşmelerini uzattı. Bursaspor, 20 yaşındaki orta saha Emre Tepegöz ile 19 yaşındaki sağ bek Eren Tunalı'nın kontratını da 2024'ten 2025 yılına dek yeniledi. Kulüp, 19 yaşındaki stoper Kerem Kök'ün 2023'te bitecek mukavelesini de 2025'e kadar 2 yıl uzattı. Genç oyuncular, "Bize güveni boşa çıkarmamak ve Bursaspor'un başarısı için çalışacağız" dediler.