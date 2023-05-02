Erzurumspor FK 0-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Sakaryaspor, Kabongo Kasongo'nun 47. dakikada bulduğu golle 3 puanın sahibi oldu.

Play-off mücadelesi veren yeşil siyahlılar puanını 59 yaparak 4. sıraya yükseldi.

15. sırada yer alan Erzurumspor FK 33 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar:



7. dakikada Alican'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, yakın kale direğinin dibinden auta gitti.



19. dakikada Özgür'ün sağ taraftan açtığı ortada Eren'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'da kaldı.



47. dakikada Burak Süleyman'ın sol taraftan sağ ayağı ile açtığı ortada uzak direkte Kassongo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1



57. dakikada Oğuz'un sağ taraftan açtığı ortada altı pas üzerinde iyi yükselen Kassongo'nun yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.



81. dakikada Sakaryaspor atağında ileriye atılan uzun pasta Oğuz'un kafa ile dokunduğu topta kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.