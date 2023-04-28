Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor - Eyüpspor maçı biletleri 50 bin TL'den satışa çıkarıldı!

Tuzlaspor - Eyüpspor maçı biletleri 50 bin TL'den satışa çıkarıldı!

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları dikkat çekti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 19:56
Tuzlaspor - Eyüpspor maçı biletleri 50 bin TL'den satışa çıkarıldı!
Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin bilet fiyatları dikkat çekti.

Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.00'da Tuzlaspor ile Eyüpspor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları şaşırttı.

Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDEN PAHALI

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1'inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti.
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