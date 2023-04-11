Denizlispor'da Ertuğrul dönemi

Tuzlaspor maçının ardından kümede kalma umutlarını iyice azaltan ve istifa eden teknik direktör Kemal Kılıç'la yollarını ayıran Altaş Denizlispor'da yeni teknik adam belli oldu. Yeşil-siyahlılar, takımı Bülent Ertuğrul'a emanet etti. 2017-2018 sezonunda da görev yapan 44 yaşındaki teknik adam resmi imzayı attı.
Tuzlaspor maçının ardından kümede kalma umutlarını iyice azaltan ve istifa eden teknik direktör Kemal Kılıç'la yollarını ayıran Altaş Denizlispor'da yeni teknik adam belli oldu. Yeşil-siyahlılar, takımı Bülent Ertuğrul'a emanet etti. 2017-2018 sezonunda da görev yapan 44 yaşındaki teknik adam resmi imzayı attı.