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İzmir Cup başladı

Altınordu’nun düzenlediği İzmir Cup, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve TFF Başkanı Büyükekşi’nin katılımıyla başladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
İzmir Cup başladı

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başladı. Açılış törenine katılan Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonun çocuklar için bir şampiyonlar ligi anlamı taşıdığına dikkati çekti.


KURTULUŞ REÇETESİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de turnuvanın tüm dünyada bir sinerji ve farkındalık yarattığını belirtti. Büyükekşi, "Kulüplerimiz ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Son 3 yılda sadece 6 futbolcumuzu yurt dışına transfer edebildik. Böyle bir ortamda Futbol Akademileri Projemiz hem kulüplerimizin hem de futbolumuzun kurtuluş reçetesidir" dedi.


4 Büyükler de katıldı
Altınordu'nun düzenlediği Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup'a Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra, Avrupa'dan Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi dev kulüpler de yer alıyor.


Gelir depremzedelere
İzmir'de yarın sona erecek turnuvada depremzedeler de unutulmadı. Katılımcı ekiplerin futbolcularının imzaladığı 72 forma, Altınordu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırmayla satılacak ve gelir depremzedelere bağışlanacak.

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