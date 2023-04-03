Eyüpspor Erzurumspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Eyüpspor, evinde Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
MÜCADELEDEN DETAYLAR
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Mehmet Şengül
EYÜPSPOR: Harun Tekin, Murat Uçar (Dk. 80 Dibba), Uğur Demirok, Claro, Berkan Emir (Dk. 60 Ömer Bayram), Melih Kabasakal, Sinan Kurt (Dk. 46 Cenk Alkılıç), Halil Akbunar, Thill, Del Valle (Dk. 46 Ryan Babel), İbrahim Yılmaz (Dk. 46 Umut Bulut)
ERZURUMSPOR: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 77 Eyüp Oskan), Fırat Şaşi (Dk. 86 Yakup Kırtay), Batuhan Artarslan, Estrela, Celal Hanalp, Özgür Sert, Rosheuvel, Alican Özfesli (Dk. 69 Shala)
GOLLER: Dk. 88 Uğur Demirok (Eyüpspor) - Dk. 40 Estrela (Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Del Valle, Oliver Thill (Eyüpspor) - Rosheuvel, Estrela, Özgür Sert, Eyüp Oskan, Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor)