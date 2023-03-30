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Defansif Göz-Göz

Spor Toto 1'inci Lig'de önce Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek çıkışa geçen, ardından Yeni Malatyaspor maçından hükmen 3-0'lık galibiyet alan Play-Off adayı Göztepe, savunmasıyla önemli fark yarattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Defansif Göz-Göz

Spor Toto 1'inci Lig'de önce Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek çıkışa geçen, ardından Yeni Malatyaspor maçından hükmen 3-0'lık galibiyet alan Play-Off adayı Göztepe, savunmasıyla önemli fark yarattı. Bu sezon hücum hattında çok fazla etkili olmayan sarı-kırmızılılar, defansif anlamda ise oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Göz-Göz, 19 takım arasında en az gol yiyen 5 ekipten biri oldu. Toplam 23 kez kalesini rakiplere açan Göztepe, 11 maçta ise karşı tarafa geçit vermedi. Cumartesi günü deplasmanda düşme potasında yer alan Denizlispor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken; kaptan Yasin Öztekin ve Ngalina'nın sakatlıkları devam ediyor.

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