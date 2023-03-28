Göztepe için kârlı hafta!

Son olarak Tuzlaspor'u yenipk çıkışa geçen Göztepe, yarın ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen alacağı 3 puanla büyük fırsat elde edecek. Maç yapmadan 41 puana yükselecek Göztepe'nin üst sıralardaki rakipleri ise birbirleriyle oynayacak. Göztepe için yükselme fırsatı olacak.
Son olarak Tuzlaspor'u yenipk çıkışa geçen Göztepe, yarın ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen alacağı 3 puanla büyük fırsat elde edecek. Maç yapmadan 41 puana yükselecek Göztepe'nin üst sıralardaki rakipleri ise birbirleriyle oynayacak. Göztepe için yükselme fırsatı olacak.