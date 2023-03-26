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Göztepe'ye Süper Lig için umut doğdu!

Spor Toto 1. Lig'de geçen haftayı bay geçen Göztepe, 28'inci hafta müsabakasında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek Play-Off yolunda unutlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 12:41
Göztepe'ye Süper Lig için umut doğdu!
İstanbul'dan Yalçın ve Arslanagic'in golleriyle galip ayrılan sarı-kırmızılılar 38 puana yükselip ilk 7 yolunda kaza yapmadı. Üst üste iki deplasman maçını kazanan Göztepe'de teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu çok zor bir karşılaşmayı 3 puanla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Özellikle Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nın saha şartlarının kötü olduğuna vurgu yapan Özkayımoğlu, "Saha şartlarına göre oyunumuzu oynadık. Futbolcularımız bu konuda çok başarılı oldu. Biz güzel bir aileyiz. Güzel bir aile olarak puanlar alıyoruz. Önümüze maç baç bakacağız. İzmir'e mutlu döndük. Taraftarımız da buraya kadar gelip bize desteğini verdi. Her zaman yanımızdalar. Büyük bir güce sahibiz ve 3 puanı deplasmanda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza hediye ediyoruz" dedi.

MALATYA'DAN 3 PUAN GELECEK

Hafta arasında, deprem nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Yeni Malatyaspor'dan 3 puan alacaklarını ardından düşme hattında bulunan Altaş Denizlispor'a konuk olacaklarını belirten Özkayımoğlu, "Çok zor bir deplasmana daha çıkacağız. Göztepe emin adımlarla yukarılara doğru tırmanmaya başladı. Bütün takımı kutuyorum. Başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

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