TRANSFER HABERLERİ - Adanaspor Alpay Çelebi'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi son olarak Kocaelispor forması giyen 23 yaşındaki Alpay Çelebi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

✍️ Alpay Çelebi Adanaspor'umuzda

Kulübümüz son olarak Kocaelispor'da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.🔥🔥 pic.twitter.com/5la1o5cbjL — Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) January 27, 2023

1.95 cm boyundaki genç stoper, Beşiktaş ve Fenerbahçe altyapılarında da forma giymişti.