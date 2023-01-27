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TRANSFER HABERLERİ - Adanaspor Alpay Çelebi'yi renklerine bağladı

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, son olarak Kocaelispor forması giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Alpay Çelebi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 12:42
TRANSFER HABERLERİ - Adanaspor Alpay Çelebi'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi son olarak Kocaelispor forması giyen 23 yaşındaki Alpay Çelebi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

1.95 cm boyundaki genç stoper, Beşiktaş ve Fenerbahçe altyapılarında da forma giymişti.
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