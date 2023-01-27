TRANSFER HABERLERİ - Adanaspor Alpay Çelebi'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi son olarak Kocaelispor forması giyen 23 yaşındaki Alpay Çelebi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.1.95 cm boyundaki genç stoper, Beşiktaş ve Fenerbahçe altyapılarında da forma giymişti.
✍️ Alpay Çelebi Adanaspor'umuzda— Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) January 27, 2023
Kulübümüz son olarak Kocaelispor'da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.🔥🔥 pic.twitter.com/5la1o5cbjL