Diriliş Göztepe

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 yenen Göztepe, iki maçlık galibiyet hasretini bitirdi. 6. dakikada Yasin'le penaltıdan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 44'te yine tecrübeli oyuncuyla öne geçti. Kvasina'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin, takımını öne geçirdi.

ARDA KURTARDI

İlk yarının uzatma anlarında Erzurumspor FK penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Olanare'nin vuruşunu kaleci Arda kornere çeldi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İzmir ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Göztepe, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkarttı. 3 haftadır galibiyete hasret olan Erzurumspor ise 18 puanda kaldı.