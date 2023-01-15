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Altınordu 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan zorlu karşılaşmada Altınordu Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 21:16 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 21:17
Altınordu 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

Altınordu'da galibiyeti getiren golleri, Ali Özgün ve Emircan Gürlük kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü, Gabriel Torje attı.

Altınordu aldığı bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltti.

Son sırada yer alan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar:

23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

50. dakikada Ali Dere'nin köşe atışında ceza sahası içinde Ali Özgün'ün şutu ağlara gitti. 1-1

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün, topu Emircan'ın önüne indirdi ve Emircan da düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 2-1

68. dakikada Ali Özgün yine topu Emircan'a indirdi, bu kez Emircan'ın şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kurtardı.

76. dakikada Erkan'ın uzaktan şutunu Ali Emre Yanar zorlukla kornere çelmeyi başardı.

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