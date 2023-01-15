Altınordu 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Altınordu'da galibiyeti getiren golleri, Ali Özgün ve Emircan Gürlük kaydetti.
Konuk ekibin tek golünü, Gabriel Torje attı.
Altınordu aldığı bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltti.
Son sırada yer alan Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar:
23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
50. dakikada Ali Dere'nin köşe atışında ceza sahası içinde Ali Özgün'ün şutu ağlara gitti. 1-1
66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Özgün, topu Emircan'ın önüne indirdi ve Emircan da düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 2-1
68. dakikada Ali Özgün yine topu Emircan'a indirdi, bu kez Emircan'ın şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kurtardı.
76. dakikada Erkan'ın uzaktan şutunu Ali Emre Yanar zorlukla kornere çelmeyi başardı.