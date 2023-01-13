Fernandes bombası!

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya iddialı girmek isteyen Manisa FK, transferde kolları sıvadı. Ege ekibi, hücum hattının soluna tanıdık yıldız bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, daha önce Alanyaspor ve Başakşehir formaları da giyen Şilili sol kanat oyuncusu Junior Fernandes'le her konuda anlaşmaya vardı.

39 GOL ATTI

Son olarak ülkesinde Universidad de Chile'de oynayan 34 yaşındaki sol kanadın bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzaların atılacağı öğrenildi. 2017-20 yıllarında 2,5 sezon oynadığı Alanyaspor'da ligde ve kupada 108 maçta 37 gol kaydetmişti. 2020-21'de boy gösterdiği Başakşehir'de ise 11 karşılaşmada 2 gol katkısı sağladı.