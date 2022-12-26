Altınordu Çaykur Rizespor: 0-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında İzmir ekiplerinden Altınordu sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Mücadelede gol sesi çıkmazken maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Çaykur Rizespor ligde 30 puanla 6. sırada yer aldı. Altınordu ise 13 puanla 18. sırada bulunuyor.
Ayrıca Altınordu'da teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Ünal, takımın başında ilk defa sahaya çıktı. İzmir temsilcisi 8 maç sonra sahadan puanla ayrıldı.
Çaykur Rizespor oyuncu değişiklik hakkını tamamladıktan sonra Alper Potuk sakatlandığı için son bölümü 10 kişi oynadı.