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Yeni Malatyaspor Ankara Keçiörengücü: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 18. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 18:20
Yeni Malatyaspor Ankara Keçiörengücü: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Yeni Malatyaspor mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanırken bu sezon ligde ilk kez sahasında 3 puanla tanıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada karşılaşmanın başlangıç düdüğü ile birlikte Cengizhan'ın ara pasıyla topla buluşan Haqi Osman kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hagi'nin sağ ayağıyla plase vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0

27. dakikada Yeni Malatyaspor'da orta alanda topu kapan Malle, içeri girdi pasını verdi ancak savunma tehlikeye izin vermedi.

34. dakikada Ankaragücü'nde ceza sahasının dışında topla buluşan Melih, savunma oyuncularını geçerek kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada sağ kanattan atağa çıkan ev sahibi takımda Male'nin içeriye yaptığı ortada Ogün'ün kayarak vurduğu top kalecide kaldı.

46. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Male, uzaktan kaleyi denedi top az farkla üstten auta çıktı.

64. dakikada konuk ekip Ankara Keçiörengücü'nde ceza yayı solundan serbest vuruş kulanan Bardhi'nin vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

82. dakikada Keçiörengücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta, Bardhi'nin ceza sahasına girerek çektiği sert şutu savunma son anda arya girerek uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Philip ile Ankara Keçiörengücü'nden Eze'nin pozisyon sonrası birbirleriyle tartışması sonrası hakem Tarık Güldal iki futbolcuyu da direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

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