Haberler TFF 1.Lig Ambulans görevlisi sabıkalı!

Ambulans görevlisi sabıkalı!

İşaret fişeğini stada sokan A.G'nin ifadesi ortaya çıktı. A.G'nin daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İşte şüpheli A.G'nin ifadesi: * Maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuk ve fişekleri stada sokmaya karar verdik. * 4 taraftar fişekleri Konak'ta bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla bana ilettiler. * Sağlık personeli olduğum için stada aranmadan girdim ve çantayı tuvalete bıraktım. * Çantayı tuvaletten bir kişi aldı ve tribündeki arkadaşlarına dağıttı. Ben bu kişiyi tanımıyorum.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Ambulans görevlisi sabıkalı!
İşaret fişeğini stada sokan A.G'nin ifadesi ortaya çıktı. A.G'nin daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İşte şüpheli A.G'nin ifadesi: * Maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuk ve fişekleri stada sokmaya karar verdik. * 4 taraftar fişekleri Konak'ta bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla bana ilettiler. * Sağlık personeli olduğum için stada aranmadan girdim ve çantayı tuvalete bıraktım. * Çantayı tuvaletten bir kişi aldı ve tribündeki arkadaşlarına dağıttı. Ben bu kişiyi tanımıyorum.
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