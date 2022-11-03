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PFDK Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ve Altay'a ceza verdi

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altay deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti. PFDK 2 kulübe yaşanan olaylara ilişkin verilen cezaları açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 18:19
PFDK Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ve Altay'a ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1.Lig 11.Hafta mücadelesi olan Sakaryaspor-Altay karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin verilen cezaları açıkladı.
Spor Toto 1. Lig 11. haftasında Sakaryaspor-Altay karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin her iki takımda TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi. Bu çerçevede PFDK ev sahibi Sakaryaspor'a batı alt tribününde 132 ve 134 bloklar ile Doğu Alt Tribününde 113 ve 114 bloklarının elektronik biletlerinin bloke edildiğini, Sakaryaspor kulübüne saha olayları sebebiyle 56 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Kurum aynı zamanda Altay kulübüne ise 28 bin TL para cezasının yanı sıra misafir güney üst tribününde 229 ve 230 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bloke edildiği açıklandı.


TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Sakaryaspor A.Ş.'nin, 29.10.2022 tarihinde oynanan Sakaryaspor A.Ş.-Altay Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı alt tribün 132 ve 134 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Sakaryaspor A.Ş.'nin, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt tribünü 113 ve 114 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesin karar verilmiştir. Altay Kulübünün, 29.10.2022 tarihinde oynanan Sakaryaspor A.Ş.-Altay Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının sebep olduğu saha olayları sebebiyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Altay Kulübünün, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir güney üst 229 ve 230 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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