Adanaspor 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Adanaspor 3 maç sonra kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Adanaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri Youssef Ait Bennasser (p) ve Ahmethan Köse kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Barış Alıcı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Adanaspor 3 maç sonra kazandı ve 11 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise üst üste 3. yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.

Ligin 11. haftasında Adanaspor deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ kanattan uzun atılan topu ceza sahası solunda kontrol eden Belyaev, ceza sahası dışındaki Aksel'e pasını verdi. Aksel, sol ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Adanaspor'da penaltının başına Bennasser geçti. Sağ ayağının içiyle sağ köşeye vuran Bennasser topu ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada Aksel, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe ortasını açtı. İlker kafayla topu arkaya sektirdi. Ardından Barış'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

77. dakikada Bennasser ceza sahasına ortasını açtı. Ahmethan, sol ayağıyla röveşata vuruşunu yaptı. Top kale alanında yere çarpıp ağlarla buluştu. 2-1