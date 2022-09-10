Şımarmak yok

Tarihende ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden ve sezona 3 galibiyet, 1 beraberlikle başlayarak parmak ısırtan Bodrumspor, bu haftaki Ege derbisinden de 3 puan hedefliyor. Yeşil beyazlı takımın teknik direktör İsmet Taşdemir, dünkü idman sonrası yaptığı açıklamada yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini belirterek "Her rakibimizi ciddiye alıyoruz. Altay mutlaka kazanmak için çıkacak, zorlu bir mücadele bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR BIZE GÜÇ OLSUN

Oyuncularının şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu kaydeden İsmet Taşdemir, "Tabii ki zaman zaman düşüşler yaşayabiliriz ancak önemli olan bu formumuzu sezonun geneline yayabilmek. Ayaklarımız yere sağlam basarak şımarmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca taraftarlara da çağrıda bulunarak "Onlar her takımın itici gücüdür. Biz de taraftarımızdan bize ekstra güç olmalarını istiyoruz" dedi.