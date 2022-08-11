Haberler TFF 1.Lig Adanaspor Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı transfer etti!

Adanaspor Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı transfer etti!

Son dakika spor haberi: Adanaspor'dan orta saha bölgesine 2 transfer geldi. Akdeniz ekibinden yapılan resmi açıklamada, Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 13:41
Adanaspor Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncuları Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgül'ün, Hakkı Türker ve Mutlu Aksu Doğan'la İstanbul'da bir araya geldiği ve her iki oyuncunun ikişer yıllığına transfer edildiği bildirildi.

Orta saha görev yapan 23 yaşındaki Hakkı Türker geçen sezon Esenler Erokspor'da forma giydi.

Fenerbahçe, Altınordu ve Galatasaray altyapılarında deneyim kazanan 22 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ise Kocaelispor, Turgutluspor ve Karaköprü Belediyespor'da görev aldı.

DİĞER
Karim Benzema Real Madrid tarihine geçti! Efsane ismi geride bıraktı, Cristiano Ronaldo’ya yaklaştı…
Uyarılar sonrası 3 ilde kuvvetli sağanak! Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sokak ve caddeler göle döndü
Menajerine talimat verdi! İşte yeni adresi
Transferde ortalık karıştı! Menajerinden flaş hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe’de çifte imza!
Spor Toto 1. Lig'de heyecan yarın başlayacak
DOLAR NE KADAR OLDU? Gram altın fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
KPSS YER DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? - ÖSYM KPSS 2022 SINAV YERİ DEĞİŞTİRME
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM AİS
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
La Liga'ya Barça damgası! Transfere servet harcandı La Liga'ya Barça damgası! Transfere servet harcandı 13:41
Serena Williams'tan gözyaşlarıyla veda! Serena Williams'tan gözyaşlarıyla veda! 13:36
Adanaspor 2 transferi açıkladı! Adanaspor 2 transferi açıkladı! 13:34
Göztepe’de çifte imza! Göztepe’de çifte imza! 13:31
Menajerine talimat verdi! İşte yeni adresi Menajerine talimat verdi! İşte yeni adresi 13:12
Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu! 12:54
Daha Eski
Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta? Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta? 12:50
Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! Amiri'den Beşiktaş ve transfer çıkışı! 12:47
Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta? Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta? 12:38
Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste 12:24
Felipe Jonatan'dan F.Bahçe ve transfer açıklaması! Felipe Jonatan'dan F.Bahçe ve transfer açıklaması! 12:17
Slovacko - F.Bahçe maçı saat kaçta? Slovacko - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:08