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Samsunspor’dan ayrılan oyunculara Süper Lig kancası

Transfer haberi: Spor Toto 1. Lig takımı Samsunspor’un kadrosundan ayrılan 14 oyuncudan 5’i Süper Lig’e transfer oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:55
Samsunspor’dan ayrılan oyunculara Süper Lig kancası
Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi iddialı bir kadro kuran Samsunspor'da gelen oyuncular kadar giden oyuncularda dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılardan ayrılan 5 oyuncu Türkiye Süper Ligi'ne, 1'i Romanya 1. Ligi'ne, 1'i Macaristan 1. Ligi'ne, 4'ü Spor Toto 1. Lig'e, 1'i Almanya 4. Ligi'ne ve 1'i de TFF 2. Lig'e transfer oldu.

14 OYUNCAN 5'İ SÜPER LİG'E, 2'Sİ DE KENDİ LİGLERİNDEKİ SÜPER LİG'E TRANSFER OLDU
Samsunspor kadrosundan bu sene ayrılan oyunculardan kaleci Nurullah Aslan Süper Lig takımlarından Ankaragücü'ne, sağ bek Talha Ulvan ile orta saha Vukan Savicevic Giresunspor'a, stoper Recep Burak Yılmaz Hatayspor'a transfer olurken, sağ bek Alaaddin Okumuş ise kiralık geldiği Sivasspor'a geri döndü. Karadeniz temsilcisinde öte yandan stoper Kevin Boli Romanya 1. Lig ekiplerinden FC Bostani'ye transfer oldu. Forvet Junior Tallo'da Macaristan 1. Lig ekiplerinden Ujpest'e geri döndü. Kırmızı-beyazlılarda öte yandan orta saha Tolcay Ciğerci Almanya 4. Lig ekiplerinden Altglienicke'ye, sol bek Hüseyin Öztürk Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a, sağ kanat Melih Okutan, sağ kanat Joel Kayamba ve stoper Guy Yameogo Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a, sol kenar forvet Yasin Öztekin Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye ve stoper Necmican Cebeci ise TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'a transfer oldu.

KADROYA ÖNEMLİ İSİMLER İLAVE EDİLDİ
Kırmızı-beyazlılar kadrosuna ise Jakup Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahid Albayrak, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Yusuf Emre Gültekin, Fernando Boldrin, Şener Kaya, Aryvdas Novikovas, Yusuf Ensar Poyrazlı, Kadeem Harris, Gaetan Laura, Emin Amir Arlı ve Ahmet Sagat gibi isimleri takviye etti.

9 OYUNCU DAHA KENDİSİNE KULÜP ARIYOR
Öte yandan bu sezon kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrı çalışan Sheldon Bateau, Melih-Semih Altıkulaç, Amir Emin Arlı, Eraldo Cinari, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Elhadj Bah ve Ismael Diomande'nin kendilerine takım bulması isteniyor.
Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, 'çilek' diye tabir edilen bir santrafor transferinin de yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

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