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Hedef Süper Lig

2014-2015 sezonundan bu yana Bodrumspor'da görev yapan Erkan Değişmez, 1 yıllık sözleşme yenilemişti. Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha, yeni hedefini Süper Lig olarak belirledi. Erkan, 8 yılda 195 maçta görev yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Hedef Süper Lig

KAF-KAF'TA KRİZ
Karşıyaka'da mayıs ayında profesyonel sözleşme imzalayan Taha Yeşilbaş'ın ayrılmak istediği öğrenildi. 19 yaşındaki santrforun kendisine takım aradığı iddia edildi. Geçen sezon U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 14 gol atan Taha'nın yuvada kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
SİSTEME SIZDILAR!
Altay'da 20 Mayıs'ta göreve gelen yönetim, geçmiş dönem denetleme kurulunun kulübün muhasebe sistemine müdahale ettiğini duyurdu. 14 Haziran'daki bu olay sonrası hukuki işlemlerin başladığını belirten siyah-beyazlılar, sistemin kulübe devrinin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

MANİSA ARAYIŞTA
Giresun'dan ayrılan stoper Douglas'ı (30) bitirmek üzere olan Manisa FK, savunmayı daha da güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu bölgeye iki yerli oyuncu almayı planlıyor. Teknik Direktör Levent Eriş, transferi kısa sürede bitireceklerini söyledi.

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