Haberler TFF 1.Lig Samsunspor gol kralı Ahmet Sagat'ı kadrosuna kattı

Samsunspor gol kralı Ahmet Sagat'ı kadrosuna kattı

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'e yükselmek isteyen Samsunspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Karadeniz ekibi, geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Ahmet Sagat’ı renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:35
Samsunspor gol kralı Ahmet Sagat'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon 12. dış transferini gerçekleştirdi. Daha önce kadrosuna Fernando Boldrin, Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk ve Jakup Szumski gibi önemli isimleri katan kırmızı-beyazlılar son olarak Menemesnspor'da forma giyen Ahmet Sagat ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Sagat. Kulübümüz, son olarak Menemenspor A.Ş. forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet Sagat ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Sagat geçen yıl Spor Toto 1. Lig'de 36 maçta 17 gol katkısı sağlamıştı.

SAMSUNSPOR TRANSFERİ VİDEO İLE DUYURDU:

DİĞER
SON DAKİKA: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?
Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti! Ambulansa yol vermeyen 5 araca idari para cezası
F.Bahçe'yi şoke eden talep! Dünyaları istedi
Ve anlaşma sağlandı! Beşiktaş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altınordu iddialı
İlle de Owusu
Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Asgari ücrete kaç lira zam yapıldı? Brüt-net asgari ücret ne kadar oldu?
Kurban eti kimlere verilir, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol kralı Ahmet Sagat Samsunspor’da Gol kralı Ahmet Sagat Samsunspor’da 19:35
Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti 19:15
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları 19:02
Igor Tudor Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu Igor Tudor Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu 18:57
Formula 1 Halo nedir? Halo ne işe yarar? Formula 1 Halo nedir? Halo ne işe yarar? 18:51
Türkiye - İtalya | CANLI Türkiye - İtalya | CANLI 18:46
Daha Eski
Franck Kessie ve Andreas Christensen Barcelona'da Franck Kessie ve Andreas Christensen Barcelona'da 18:27
Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve... Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve... 18:26
Muhammet Demir Konyaspor'da Muhammet Demir Konyaspor'da 18:10
F.Bahçe'yi şoke eden talep! Dünyaları istedi F.Bahçe'yi şoke eden talep! Dünyaları istedi 18:04
Ve anlaşma sağlandı! Beşiktaş... Ve anlaşma sağlandı! Beşiktaş... 17:30
Sevilla'dan resmi transfer açıklaması! Marcao... Sevilla'dan resmi transfer açıklaması! Marcao... 17:12