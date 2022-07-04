Samsunspor gol kralı Ahmet Sagat'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon 12. dış transferini gerçekleştirdi. Daha önce kadrosuna Fernando Boldrin, Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk ve Jakup Szumski gibi önemli isimleri katan kırmızı-beyazlılar son olarak Menemesnspor'da forma giyen Ahmet Sagat ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Sagat. Kulübümüz, son olarak Menemenspor A.Ş. forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet Sagat ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.
Ahmet Sagat geçen yıl Spor Toto 1. Lig'de 36 maçta 17 gol katkısı sağlamıştı.
SAMSUNSPOR TRANSFERİ VİDEO İLE DUYURDU:
HOŞ GELDİN AHMET SAGAT ⚔️👑🔥💪— Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) July 4, 2022
Kulübümüz, son olarak Menemenspor A.Ş. forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet Sagat ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. 🇦🇹 pic.twitter.com/WHmWKImLwy