Göztepe ‘Büyük’ peşinde

Yeni bir yapılanmaya giden Göztepe'de transfer çalışmaları da başladı. Rasmus Ankersen'in hisseleri satın aldığı İzmir ekibi, dış transferde Adem Büyük'ü gündemine aldı. Son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve bir süre takıma hocalık yapan 35 yaşındaki golcü, daha sonra bonservisini eline alarak takımdan ayrıldı. Polonya'dan gelen teklifi geri çeviren tecrübeli oyuncunun, Göztepe'ye sıcak baktığı gelen haberler arasında. İki taraf arasındaki temasların önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.