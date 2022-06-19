Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarı birlik olmaya davet etti. Yıldırım, sosyal medyadan 2021-2022 sezonunda taraftarı tatmin edecek yönetim tarzı ve futbol sergileyememiş olabileceklerini belirtti. Samsunspor'un başarısı için savaştıklarnı kaydeden Yıldırım, "Geçmiş dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de takımımız için büyük taraftarımızın itici gücümüz ve 12. adamımız olduğunun farkındayız. Hep birlikte olursak başarı kaçınılmazdır" dedi.

ŞAMPİYONLUK YAKIŞIR

Yıldırım, ekonomik krizden geçerken transfer yapmaya çalıştıklarından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti: Sadece saha içi etkenler ile değil, aynı zamanda saha dışı etkenler ile de mücadele içindeyiz. Bu mücadelede bizleri anlayışla karşılayan vefakar ve cefakar taraftarlarımıza minnettarız. 'Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk en çok Samsun'a yakışır' sloganıyla çıktığımız yolda gelin tüm gönüldaşlar olarak, tek yumruk olalım.