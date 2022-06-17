Haberler TFF 1.Lig Sakarya’da Batugol atağı

Sakarya’da Batugol atağı

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, transferde hız kesmiyor. Tatangalar, 3. Lig ekiplerinden Iğdır'dan ayrılan eski golcüsü 'Batugol' lakaplı Batuhan Karadeniz'i radarına aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
Sakarya’da Batugol atağı
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, transferde hız kesmiyor. Tatangalar, 3. Lig ekiplerinden Iğdır'dan ayrılan eski golcüsü 'Batugol' lakaplı Batuhan Karadeniz'i radarına aldı. Şehirde çok sevilen 31 yaşındaki tecrübeli santrforun, yeşil-siyahlılara geri dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 29 maçta 16 gole imza atan Karadeniz, 2017-2018 sezonunda forma giydiği Sakarya ekibinde, 22 karşılaşmada 12 gol katkısı sağlamıştı. Ünlü golcü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi.
DİĞER
Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisi bakın kim çıktı!
Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler'e şoke eden suçlama! Eski eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek...
Kartal'a sürpriz forvet! M. United'ın eski yıldızı...
F.Bahçe'de kadro doldu taştı! Yabancı krizi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bandırmaspor’a Yunan santrfor
Altıparmak, Altınordu’ya
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de şampiyon belli oldu! NBA'de şampiyon belli oldu! 06:42
NBA'de şampiyon belli oldu! NBA'de şampiyon belli oldu! 06:40
Artem Dzyuba iddiası Artem Dzyuba iddiası 06:28
F.Bahçe'den Dzyuba harekatı! İşte önerilen rakam F.Bahçe'den Dzyuba harekatı! İşte önerilen rakam 00:14
Uğurcan'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli... Uğurcan'ın menajerinden transfer itirafı! İşte bonservis bedeli... 00:14
Cimbom'a Kosovalı dinamo! Marco Rose... Cimbom'a Kosovalı dinamo! Marco Rose... 00:13
Daha Eski
TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler TFF'de flaş gelişme! Toplu olarak istifa ettiler 00:13
Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular Cimbom'a 20'lik kanat! Transferi böyle duyurdular 00:13
İtalyan ekibine transfer önerisi! "Szalai'yi alın" İtalyan ekibine transfer önerisi! "Szalai'yi alın" 00:12
Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha 00:12
F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! 00:12
G.Saray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim G.Saray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim 00:12