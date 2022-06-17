Sakarya’da Batugol atağı

SporToto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, transferde hız kesmiyor. Tatangalar, 3. Lig ekiplerinden Iğdır'dan ayrılan eski golcüsü 'Batugol' lakaplı Batuhan Karadeniz'i radarına aldı. Şehirde çok sevilen 31 yaşındaki tecrübeli santrforun, yeşil-siyahlılara geri dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 29 maçta 16 gole imza atan Karadeniz, 2017-2018 sezonunda forma giydiği Sakarya ekibinde, 22 karşılaşmada 12 gol katkısı sağlamıştı. Ünlü golcü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi.