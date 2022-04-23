Denizli'de seri sürecek

Bitime 5 maç kala düşme hattından çıkan Denizlispor, bugün Bursaspor'la karşılaşacak. Son 8 maçtan 6 galibiyet çıkartan yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Mesut Bakkal, kritik bir karşılaşmaya daha çıkacaklarını söyledi.
Bitime5 maç kala düşme hattından çıkan Denizlispor, bugün Bursaspor'la karşılaşacak. Son 8 maçtan 6 galibiyet çıkartan yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Mesut Bakkal, kritik bir karşılaşmaya daha çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Rakibimiz Bursaspor da 32 puanla ligde kalma mücadelesi veriyor. Çok zorlu bir mücadele olacak. Biz kendi işimize bakacağız. Kazanıp yolumuza ve serimize devam edeceğiz" dedi.