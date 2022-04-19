Alt liglerden haberler (19.04.2022)

BATMAN UYUMADI

16 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Maçın ardından sahaya inen taraftarlar, daha sonra araçlarla konvoy oluşturdu ve hasretin sona ermesini kutladı. Verdikleri sözü tuttuklarını dile getiren Abdulvahap Akbaş, "Batman'ın hak ettiği bir şampiyonluktu. Şampiyonluğu tüm Batmanlılara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKKAL UYARIYI YAPTI

Bitime 6 maç kala düşme hattından çıkan Denizlispor, bugün evinde İstanbulspor'la karşılaşacak. Rehavet uyarısında bulunan Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Lig henüz bitmedi, işimizi tamamlamadık. Çok enterasan maçlar oynanıyor. Aldığımız deplasman galibiyetlerini iç sahada taçlandırmamız gerekiyor ki o zaman bir anlamı olsun. Kazanıp çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.

BOLU'DA IŞILAR DÖNEMİ

Reha Erginer'le yolları ayıran Bolu, teknik direktörlüğe, Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar'ı getirdi. Yardımcıları ise Emre Toraman, Gürkan Aslan ve Nedim Bulut olacak.

MELİS ÖZÇİĞDEM SÜRPRİZİ

1. Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın 13.30'daki Manisa FK-Balıkesir maçında kadın hakem Melis Özçiğdem düdük çalacak. Bu sezon 3. Lig'de 6 maç yöneten Özçiğdem ilk kez 1. Lig'de görev yapacak.

Menemenspor, Balıkesirspor deplasmanında rakibin sert oyunuyla 3 futbolcuda kırık çıktığını duyurdu. Çimlerin kasıtlı olarak uzun bırakıldığını iddia eden İzmir ekibi, Balıkesir camiasına bu davranışın yakışmadığını belirtti.

Adanaspor'u 2-0 yenen Ankaragücü, Altınordu'yu da geçerek zirvedeki yerini sağlama almak istiyor. Teknik Direktör Mustafa Dalcı, "Kötü gidişatı durdurduk. Artık hata yapmak istemiyoruz. Seriyle Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Üst üste başarısız sonuçlar alan Samsunspor play-off potasının 7 puan gerisine düştü. Bitime 6 hafta kaldığını hatırlatan Fuat Çapa, "Sonuna kadar kovalayacağız fakat rakiplerin de kaybı gerekiyor" ifadelerini kullandı.