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Savaşı durduralım

Bolu’nun Ukraynalı eldiveni Rybka, liderlere çağrıda bulundu “Kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Annem ve babam Kiev’de” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 06:50
Savaşı durduralım

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle UEFA'nın çıkardığı kararla Metalist'ten Boluspor'a transfer olan kaleci Oleksandr Rybka, çağrıda bulundu. 34 yaşındaki kaleci, ülkesindeki durumun çok tehlikeli olduğunu ifade ederken, "Kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Annem, babam ve kız kardeşim Kiev'de yaşıyor. Onlarla her konuştuğumda annem sürekli ağlıyor" dedi. Rybka, Rusya ve Ukrayna başkanlarına seslenirken, "Buradan benim söyleyebileceğim tek şey; bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin. Sadece bunu söyleyebilirim. Savaşı durduralım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi seviyorum

Rybka, Türkiye'de daha önce Karabük ve Afyon'da forma giydiğini söylerken, "Türkiye'yi seviyorum. Buraya geldiğim için mutluyum. Daha önce de Türkiye'de başka takımlarda oynamıştım. Takıma elimden geldiğince yardım edip bulunduğumuz durumdan çıkmamıza yardım etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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