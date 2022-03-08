Horoz altın buldu!

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın son maçında düşme potasındaki iki ekibin mücadelesi vardı... Lig sonuncusu Balıkesirspor'a konuk olan Denizlispor, maçın son bölümlerinde Hakan Çinemre'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu ve gelecek haftalara umutla bakmaya devam etti: 1-0. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Alper Akarsu'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 83. daikkasında Gökhan Süzen'in pasında Hakan golü kaydetti.

SINIRA DAYANDI

Balıkesır deplasmanından galip ayrılan Denizlispor, 30 puanla bir basamak yükselerek, düşme hattının sınırına dayandı. 28 puanlı Altınordu'yu aşağıya çeken Horozlar, 32 puanlı Kocaeli ve Menemen ile arayı da biraz olsun kapattı. Ancak yeşil- siyahlılar önümüzdeki haftayı maç yapmadan geçirecek ve büyük bir avantajı kaçırmış olacak. 11 puanla ligin dibine demir atan Balıkesirspor ise her geçen gün biraz daha TFF 2. Lig'e yaklaşıyor. Kalan 10 haftada alacağı puanlar kaderini çizecek.

'BİZE MORAL OLDU'

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3 puanı hak ettiklerini belirterek, "Bu galibiyet bize büyük moral oldu. Artık gelecek haftalara daha bir umutla bakıyoruz. Denizlispor lige tutunacak" dedi.