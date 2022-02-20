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SPOR HABERİ - Mesut Bakkal: “Ayağa kalkacağımıza inanıyorum”

Spor haberi... Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 5-0 yenildikleri Samsunspor maçının ardından, ayağa kalkacaklarını söyledi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 16:32
SPOR HABERİ - Mesut Bakkal: “Ayağa kalkacağımıza inanıyorum”

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında 5-0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından maç sonu basın toplantısında konuşan teknik direktör Mesut Bakkal, ağır bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

"AYAĞA KALKACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Maç sonu karşılaşmayı değerlendiren Mesut Bakkal, "Samsunspor'u tebrik ederim. Yediğimiz ilk 2 gol yeni yeni kafayı kaldırmaya çalışan takım için kötü oldu. Savunmada çok hata yaptık. Orta sahada top tutamadık. Ummadığımız bir maç oldu. Bu maçları çok oynadık. Göreve geldiğimden veri ilk mağlubiyetimizi aldık. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Buradan ayağa kalkacağımıza ve daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sonraki maçlarda galibiyetler alacağımızı düşünüyorum" dedi.

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