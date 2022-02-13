Ümraniyespor - BB Erzurumspor: 3-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Ümraniyespor ile Erzurumspor 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın gollerini Onur Ayık, Mustafa Yumlu (k.k) ve Bammou kaydetti.

Konuk takımın golleri ise Bammou (k.k), Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 46, Erzurumspor ise 42 puana yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta programında ise Ümraniyespor sahasında Adanaspor ile, Erzurumspor ise Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.