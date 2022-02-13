Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor - BB Erzurumspor: 3-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Ümraniyespor - BB Erzurumspor: 3-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Ümraniyespor, sahasında Erzurumspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaş 3-3 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 15:30
Ümraniyespor - BB Erzurumspor: 3-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Ümraniyespor ile Erzurumspor 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın gollerini Onur Ayık, Mustafa Yumlu (k.k) ve Bammou kaydetti.

Konuk takımın golleri ise Bammou (k.k), Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 46, Erzurumspor ise 42 puana yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta programında ise Ümraniyespor sahasında Adanaspor ile, Erzurumspor ise Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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