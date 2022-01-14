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SPOR HABERİ - Bursaspor ve Taha Altıkardeş’e PFDK’dan ceza!

Spor haberi... Bursaspor Kulübü, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 5 bin 250 TL para cezasına çarptırıldı. Adanaspor maçında kırmızı kart gören Taha Altıkardeş ise 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 13:51
SPOR HABERİ - Bursaspor ve Taha Altıkardeş’e PFDK’dan ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kururu'nun kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bildiride, "Bursaspor Kulübü'nün, 08.01.2022 tarihinde oynanan Adanaspor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Taha Altıkardeş'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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