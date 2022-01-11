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Samsun atağa kalktı

Bateau’yu açıklayan Karadeniz ekibi, Tallo ve Tolcay’ı da bitirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Samsun atağa kalktı
Transferin hareketli takımı Samsunspor'da hareketli saatler yaşanıyor. İlk imzasını Mechelen'den transfer edilen Sheldon Bateau'ya attıran kırmızı-beyazlılar, iki isimle daha prenpip anlaşmasına vardı. Karadeniz ekibi, Ujpest FC'den golcü Junior Tallo (29) ve Viktoria Berlin forması giyen 10 numara Tolcay Ciğerci'yi (26) sağlık kontrolünden geçirdi.

IKI oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Roma ve Lille gibi takımların formasını giyen Fildişi Sahilli forvet Tallo, bu sezon Macar ekibi Ujpest'te 13 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Tolga Ciğerci'nin kardeşi olan Tolcay ise Almanya 3. Ligi'nde Viktoria Berlin'de 14 karşılaşmada 7 gol ve 7 asistle oynadı.
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