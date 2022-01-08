Bandırmaspor Denizlispor 3-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Denizlispor kozlarını paylaştı. 7 gol çıkan mücadele, Denizlispor'un 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk yarıyı 3-0 geride bırakan yeşil-siyahlılar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak müsabakayı kazanmayı bildi.
Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Oğuz Yılmaz, 51'de İlhan Depe, 65'te Özer Özdemir ve 90+6. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise 22. dakikada Hakan Çinemre (k.k), 32'de Doğan Can Davas ve 35'te ise Kerim Avcı attı.
Bu sonucun ardından Denizlispor puanını 19'a yükseltti. Bandırmaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 32 puanda kaldı.
Ligin 21. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Menemenspor'a konuk olacak. Denizlispor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.