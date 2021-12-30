Futbolu bırakıyordu

Denizlispor'a, yaptığı 19 kurtarışla Galatasaray karşısında destansı turu getiren 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir Sünger'in 4 yıl önce trafik kazası geçirdiği ve futbolu bırakmaya karar verdiği öğrenildi. Genç kaleciyi antrenörlerin ikna ettiği ve dönemin teknik direktörü Yücel İldiz'in keşfederek A takıma aldığı belirtildi. Sünger'in, elektrikli bisikletle giderken, bir otomobilin çarpması sonucu sol ayağında ciddi yaralanma olduğu belirtildi. Ameliyat geçiren Abdülkadir'in bu dönemde futbolu bırakmaya karar verdiği ortaya çıktı.

LİGDE DE COŞACAĞIZ

Denizli Başkanı Mehmet Uz, G.Saray'ı eledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Uz, "İnşallah ligin 2. yarısında da bu mücadelemizi ortaya koyarak hedefe ulaşacağız" dedi.