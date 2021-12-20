İstanbulspor-Samsunspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İstanbulspor'un golleri 73. dakikada Valon Ethemi ve 90+4. dakikada Melih Kabasakal'dan gelirken, konuk ekibin golünü 82. dakikada Moryke Fofana kaydetti.

Öte yandan Samsunspor'da Vukan Savicevic, mücadelenin 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İstanbulspor bu sonuçla puanını 26'e yükseltti. Samsunspor ise puanını 26 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, 25 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise 26 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Tuzlaspor'u ağırlayacak.