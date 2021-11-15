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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Fatih Terim'i ziyaret etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu çalıştıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli arada Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. Terim ile yapılan görüşmede Türk futbolunun sorunlarının yanı sıra alt liglerin zorlukları ve şehirlerin takımlarına yeterince sahip çıkmamalarına değinildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:15
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Fatih Terim'i ziyaret etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinde Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le bir araya geldi.

Terim ile yapılan görüşmede Türk futbolunun sorunlarının yanı sıra alt liglerin zorlukları ve şehirlerin takımlarına yeterince sahip çıkmamalarına değinildi.

Sohbette genç yeteneklerin pek çoğunun gelişimlerini tamamlamadan, futbol sahnesinden kaybolmamaları için neler yapılması gerektiği de konuşuldu. Fatih Terim, Altınordu'nun genç oyunculara verdiği önemi bildiğini ve Altınordu'nun bu vizyonunu takdir ettiğini de belirtti.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçını sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve kaptanı Arda Turan ile birlikte takip etti.

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