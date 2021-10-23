Tuzlaspor Bandırmaspor 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı. Vefa Stadı'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada Philippe Paulin Keny, 40. dakikada Guido Koçer ve 70. dakikada Guy-Michael Landel'den geldi.
Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyeti bulunan Tuzlaspor, bu maçın ardından 14 puanla 7. sırada yer aldı. 10 haftada 6. galibiyetini alan Bandırmaspor ise 18 puanla 4. sıraya yerleşti.
Gelecek hafta Bandırmaspor, Samsunspor'u konuk edecek. Tuzlaspor ise deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.