Haberler TFF 1.Lig Bursaspor Kulübü’nden Cüneyt Köz açıklaması!

Kulübü’nden açıklaması!

Kulübü, sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ’ün son durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcunun 6-8 haftalık rehabilitasyon dönemi geçireceği belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 20:41
Bursaspor Kulübü’nden Cüneyt Köz açıklaması!

. Lig ekiplerden 'un tecrübeli futbolcusu ameliyat oldu. Yeşil-beyazlı kulüp ameliyat sonrası resmi internet sitesinden 29 yaşındaki futbolcu için şu açıklamayı yayımladı:

"Futbolcumuz Cüneyt Köz, sağ ayak bileği içerisindeki kemikte oluşmuş olan fazlalık kemikleşme (os trigonum) ve bunun sürtünmesine bağlı olarak gelişen tendon hasarlanmaları nedeniyle 16.04.2021 tarihinde ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrası 6-8 haftalık rehabilitasyon dönemi planlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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