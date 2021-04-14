Adanaspor Akhisarspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Adanaspor ile Akhisarspor kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kutluhan Bilgiç düdük çaldı. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri Doğukan ve Ozegovic (2) kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü Donkor (KK) attı.

Bu sonuçla Adanaspor puanını 34'e yükseltirken Akhisarspor ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Celil'in soldan serbest vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Uğurcan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

25. dakikada Adanaspor'da Celil, orta sahada aldığı topla ceza sahası içerisine girdi. Burada Akhisarsporlu Yusuf'un Celil'e yaptığı müdahale sonucu hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ozegovic, topu filelere gönderdi. 2-0

58. dakikada Çekdar'ın soldan ceza sahasına ortasında Donkor topu kendi ağlarına yolladı. 2-1

66. dakikada ceza sahası içerisinde Berkan'ın verdiği ara pasla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1